"Крылья Советов" и "Урал" провели контрольный матч в Екатеринбурге

Самарцы сыграли вничью в Екатеринбурге Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" в понедельник, 11 октября, на выезде встречались с "Уралом" из Екатеринбурга.

Эта игра прошла в перерыве в РПЛ, который образовался из-за игр российской сборной в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

Игра завершилась при счете 1:1. Во втором тайме хозяева открыли счет забитым голам, но в компенсированное время Данил Липовой спас "Крылья" от поражения.

В РПЛ самарцы свой следующий матч проведут на домашней арене. В воскресенье "Крылья" примут "Нижний Новгород".

В чемпионате страны самарцы с 13-ю очками идут на 10-м месте.