В Самаре возобновили слушания по делу бывшего замначальника Куйбышевской железной дороги

В суде рассматривают дело о взятке в 1,2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили суд на бывшим заместителем начальника Куйбышевской железной дороги. О заседания сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.

Дмитрий Атякин является фигурантом уголовного дела о взятки в 1,2 млн рублей. По версии следствия, Атякин требовал у предпринимателя взятку, взамен обещая не препятствовать перевозкам по подъездным железнодорожным путям предприятия. После получения взятки мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Судебный процесс ранее приостанавливался из-за состояния здоровья Атякина. Как говорится в материалах дела, у него имеется тяжелое заболевание, что подтверждается соответствующим медицинским заключением.