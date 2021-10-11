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Происшествия11 октября 2021 19:53

В Самаре возобновили слушания по делу бывшего замначальника Куйбышевской железной дороги

Дмитрий Атякин является фигурантом уголовного дела о взятки в 1,2 млн рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В суде рассматривают дело о взятке в 1,2 млн рублей

В суде рассматривают дело о взятке в 1,2 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили суд на бывшим заместителем начальника Куйбышевской железной дороги. О заседания сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.

Дмитрий Атякин является фигурантом уголовного дела о взятки в 1,2 млн рублей. По версии следствия, Атякин требовал у предпринимателя взятку, взамен обещая не препятствовать перевозкам по подъездным железнодорожным путям предприятия. После получения взятки мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Судебный процесс ранее приостанавливался из-за состояния здоровья Атякина. Как говорится в материалах дела, у него имеется тяжелое заболевание, что подтверждается соответствующим медицинским заключением.