В Самаре новую станцию метро «Театральная» откроют в 2024 году

Предполагается, что станция метро будет иметь выход со стороны площади Куйбышева. Фото: vts-samara.ru

В Самаре планируется продлить существующую ветку метро. Новая станция метро «Театральная», которая свяжет Безымянку и исторический центр Самары, должна появиться уже к 2024 году. Средства на завершение первой ветки выделит федеральная казна – соответствующий инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию.

Проект новой станции был разработан уже несколько лет назад. По плану «Театральная» будет расположена в районе площади Куйбышева, на пересечении Галактионовской и Красноармейской.

Однако, чтобы ввести в эксплуатацию новую станцию метро, необходимо сначала завершить работы на «Алабинской», которую не могут достроить уже несколько лет. Сроки сдачи объекта были несколько раз сдвинуты. Сначала из-за отсутствия денег на строительство, а в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

- Достроить и ввести «Алабинскую» в полном объеме предполагается в 2023 году, - пояснили «КП-Самара» в минстрое. - Сейчас работы по госконтракту там ведет АО «Волгатрансстрой-9».

Напомним, чиновники сейчас обсуждают вопрос об отказе от строительства станции метро «Самарская» между улицами Маяковского и Ярмарочной. Эксперты считают нецелесообразным трату денег на станцию, которая будет находиться рядом с «Театральной». Однако окончательного решения пока нет.