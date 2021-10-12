Танцующую пару из дерева установили в парке Дружбы в Самаре

Арт-объекты изготовлены из старого тополя / Фото: Сергей Ключников Фото: vk.com

В Самаре появился новый арт-объект. Его установили в парке Дружбы. Это деревянная скульптура «Танцульки», которую создал Сергей Ключников.

Самарец изготовил танцующую пару из старого тополя, который раньше рос в парке. Отметим, что он не ограничился только фигурами мужчины и женщины. Сергей Ключников «усадил» рядом с ними кота, а также сделал забор, на который повесил крынку.

- Чудесный человек, просто подарок нашему городу. Столько радости от него по паркам. И в Дружбе, и в Струковском видела его деревянные скульптуры, - пишет в соцсетях одна из жительниц Самары.

Напомним, умелец уже давно радует горожан своими деревянными скульптурами. Он изготавливает их из старых деревьев. В дальнейшем фигуры устанавливают в городских парках.