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Общество12 октября 2021 10:17

Танцующую пару из дерева установили в парке Дружбы в Самаре

Скульптуру создал местный умелец Сергей Ключников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Арт-объекты изготовлены из старого тополя / Фото: Сергей Ключников

Арт-объекты изготовлены из старого тополя / Фото: Сергей Ключников

Фото: vk.com

В Самаре появился новый арт-объект. Его установили в парке Дружбы. Это деревянная скульптура «Танцульки», которую создал Сергей Ключников.

Самарец изготовил танцующую пару из старого тополя, который раньше рос в парке. Отметим, что он не ограничился только фигурами мужчины и женщины. Сергей Ключников «усадил» рядом с ними кота, а также сделал забор, на который повесил крынку.

- Чудесный человек, просто подарок нашему городу. Столько радости от него по паркам. И в Дружбе, и в Струковском видела его деревянные скульптуры, - пишет в соцсетях одна из жительниц Самары.

Напомним, умелец уже давно радует горожан своими деревянными скульптурами. Он изготавливает их из старых деревьев. В дальнейшем фигуры устанавливают в городских парках.