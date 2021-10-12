Жители Самары могут поддержать самарского художника на фестивале «ФормART 2021»

Номер для голосования за художника из Самары - 12

С 1 по 15 октября 2021 года в Приволжском Федеральном округе проходит голосование за лучший стрит-арт в рамках фестиваля «ФормART». Наш земляк художник Дмитрий Горшков представил свою работу «Будущее» на Ташкентской, 146.

Самарец Дмитрий Горшков, известный под псевдонимом «Пирог», изобразил на фасаде дома сочетание футуризма и античности – летящий по небу дирижабль с грузом в виде бюста Венеры. Граффити показывает, что, даже стремясь в будущее, мы всегда будем ценить прошлое.

Победитель фестиваля получит 200 тысяч рублей, за второе место – 150 тысяч рублей, а за третье – 100 тысяч рублей. Проголосовать может любой желающий на сайте фестиваля, либо позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 301 – 50-23 (номер рисунка Дмитрия Горшкова – 12).