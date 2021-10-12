Дополнительные ограничения из-за коронавируса введут в Самарской области в октябре 2021 года

Новые коронавирусные ограничения затронут сферы спорта и общественного питания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области введут дополнительные ограничения из-за коронавируса. Такое решение приняли в понедельник, 11 октября 2021 год, на заседании оперштаба.

Новые антиковидные меры коснутся сферы общественного питания. Бары, рестораны и кафе смогут работать, только если заполняемость залов не будет превышать 50%. Раньше такое условие вводилось в вечернее время, теперь – в течение всего дня.

Кроме того, заведения могут перевести в формат covid-free – они будут открыты только для вакцинированных посетителей. Такую систему опробуют на фудкортах с 15 октября 2021 года (необходимы будут паспорт и OR-код о прививке или перенесенном заболевании).

Еще одно ограничение затронет спортивную сферу. Оперштаб решил временно запретить проведение физкультурных мероприятий и соревнований среди детей. Не исключено, что подросткам прекратят предоставлять услуги в сфере физкультуры и спорта. Решение об этом будут принимать муниципальные штабы.

Третья мера коснется пенсионеров в возрасте старше 65 лет, у которых нет справки о пройденной вакцинации или о перенесенном коронавирусе. В ближайшее время им заблокируют социальные карты. В дальнейшем неиспользуемые поездки могут вернуть.

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