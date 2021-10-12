В Тольятти на корпусе ТГУ нарисовали человека с головой кубика Рубика

Двойной мурал украсил стены корпуса вуза на улице Фрунзе / Фото: ТГУ Фото: vk.com

Участник фестиваля Samara Ground 2021 – художник из Казани Рустам QBIC – нарисовал новый мурал, состоящий из двух частей. Огромное граффити украсило стены корпуса Тольяттинского государственного университета. Он находится на улице Фрунзе, 2г.

На одной стене художник изобразил человека, который сидит на горе из книг и держит в руках планшет. Вместо головы у него – кубик Рубика. Фигура выполнена в цвете, а вот окружающий мир серый.

На другой стене нарисован тот же самый персонаж. Правда, он сидит на куче старых гаджетов и читает книгу. Цвета здесь тоже поменялись местами: центральная часть – серая, а периферия полна красок.

Напомним, Рустам QBIC – известный уличный художник. В основном он рисует граффити в стиле сюрреализма. Его работы можно увидеть в Казани, Самаре и других российских городах. Также изображения, созданные им, можно встретить на стенах домов в различных странах Европы.