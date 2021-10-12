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Общество12 октября 2021 12:21

В Тольятти стартовал прием заявок на пятый этап "Химии добра"

Конкурс проводит Тольяттиазот, он посвящен поддержке значимых инициатив
Геннадий ВЕТРОВ
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Проект "Химия добра" давно пользуется успехом

Проект "Химия добра" давно пользуется успехом

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тольяттиазот продолжает реализацию программы грантовой поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра". Организаторы уже объявили о приеме заявок на участие в пятом этапе конкурса.

Цель проекта - поддержка инициатив, которые реализуют в Тольятти и Ставропольском районе региона. Они должны быть направлены на решение актуальных проблем региона и поддержку социальной и культурной среды.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные бюджетные организации и органы местного самоуправления. Не допускаются в программу физические лица.

По ожиданию организаторов, в "Химии добра" будут представлены проекты сразу из нескольких социальных сфер. Речь идет об искусстве, науке, физкультуре, комфортной городской среде, экологических инициативах, волонтерских движениях и не только.

Этот этап сбора заявок продлился до 31 марта 2022 года. Их оценят и передадут на рассмотрение жюри, которое будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", администрации, представителей благотворительных организаций и общественников. Лучшие проекты получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тысяч рублей.

– Благодаря программе "Химия добра" наше предприятие помогло инициативным жителям Тольятти и Ставропольского района реализовать десятки социальных проектов. Приятно осознавать, насколько многого уже удалось добиться!, - отметила директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Работа продолжаются, и Тольяттиазот ждет новых интересных идей.

Подробную информацию о программе, правилах участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" - "Благотворительность и поддержка региона" - "Химия добра".