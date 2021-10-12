Постановление с новыми ограничениями из-за ковид опубликовали в Самаре 12 октября 2021 года

Самару сделают зоной, свободной от COVID-19

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление, в котором вводятся новые ограничения из-за коронавируса в Самарской области. Документ опубликован 12 октября 2021 года. В нем утверждены те ограничительные меры, которые накануне обсуждали на оперативном штабе. В частности, теперь разрешена работа фуд-кортов со столиками и местами размещения граждан, но допускать туда будут только тех, у кого есть QR-код, сертификат о профилактической прививку или справка о перенесенном коронавирусе.

Также в постановлении говорится о запрете проведения муниципальных и региональных соревнования и мероприятий для несовершеннолетних. Муниципалитетам дается право ограничивать работу спортивных секций и кружков для несовершеннолетних на особо неблагополучных с точки зрения эпидемиологической обстановки территориях.

Также в постановлении определено, что именно министерство транспорта и автомобильных дорог вместе с министерством соцдемографической политики должны приостановить действие социальных карты жителя региона для тех, кому больше 65 лет. Исключение - привитые и переболевшие граждане.

Других ограничений пока не введено.