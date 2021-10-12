В Самаре охранникам готовы платить 40 тысяч рублей в месяц

Охранники с разрешением на оружие и опытом работы могут заработать 40 тысяч рублей в месяц Фото: Евгения ГУСЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучил предложения на рынке труда за октябрь 2021 года и пришел к выводу, что зарплатный максимум для охранника в Самаре составляет 40 тысяч рублей.

Такую заработную плату готовы платить работодатели в компаниях строительства и эксплуатации недвижимости. Соискатель должен иметь стаж от трех лет, а также разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним.

Исследование рынка труда в Самаре показало, что средняя зарплата охранников составляет 25 тысяч рублей. Так, 17-20 тысяч рублей зарабатывают сотрудники ЧОПов со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах, если у соискателя есть удостоверение частного охранника и год рабочего стажа, то он может претендовать на зарплату от 20 до 22 тысяч рублей.

Кроме того, заработная плата во много зависит от образования. Если у охранника есть среднее профессиональное образование , а также он отслужил в рядах российской армии, и имеет опыт работы не менее двух лет, то его зарплата составит 22-28 тысяч рублей. На заработок от 28 до 40 тысяч рублей могут претендовать соискатели со всем вышеперечисленным, опытом работы в охранной сфере от трех лет, а также с разрешением на ношение оружия.