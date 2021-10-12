S&P повысило до позитивного прогноз кредитных рейтингов Самарской области

Самарская область находится в числе лидеров по долгосрочному кредитному рейтингу

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) повысил прогноз кредитных рейтингов Самарской области. Если раньше он был стабильным, то теперь – позитивный. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области находится на уровне «ВВ+». Регион входит в число лидеров, его опережают только Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Позитивный прогноз говорит о том, что губерния может перейти в «элитную» группу, где инвестиционный уровень рейтинга уже «ВВВ-».

Эксперты считают, что к улучшению позиций Самарской области привело увеличение доходов бюджета и снижение долговой нагрузки. Они прогнозируют, что в 2021-2023 годах показатели бюджета будут такими же сильными.

- Повышение кредитных рейтингов Самарской области – результат роста общеэкономических показателей. В 2021 году мы отмечаем восстановление допандемийного уровня экономики, а в некоторых отраслях и опережение 2019-го, - рассказал глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

По словам министра, в губернии на 18,5% вырос индекс выпуска товаров и услуг в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспорте. Также увеличилась инвестиционная активность – на 32,7%. Темпы строительства и ввода жилья возросли в 1,5 раза. А вот уровень безработицы населения снизился в 2,7 раза.