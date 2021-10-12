В двух больницах Самарской области откроют почти 200 коек для COVID-пациентов

В районных больницах планируют развернуть 192 койки для пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют открыть дополнительные места для пациентов с коронавирусом. На этой неделе готовят новые койки в Жигулевской и Приволжской центральных районных больницах. Всего из будет 192. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября 2021 года, на заседании оперштаба.

По данным регионального Минздрава, сейчас в ковид-госпиталях развернуты 7557 коек. Из них свободны около 500. Многим пациентам, которые проходят лечение в стационарах, необходима кислородная поддержка.

Напомним, скоро в Самаре откроют еще 415 коек для больных коронавирусом. Под прием таких пациентов перепрофилируют пять отделений больницы № 10. В их числе – родильный дом. Там планируют принимать беременных и женщин с гинекологическими проблемами, которые подхватили COVID-19.