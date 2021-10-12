В Самаре прокуратура не нашла дорожную разметку на улице Вольской

На Вольской частично отсутствует дорожная разметка. Фото: Прокуратура Самарской области

Прокуратура Промышленного района Самары совместно с сотрудниками ГИБДД проверили деятельность ООО «Интерпрайз», которая по контракту с департаментом ГХиЭ должна была нанести разметку на автомобильные дороги города.

По итогу проведенного мероприятия, были выявлены нарушения исполнения контракта, что является не безопасным для дорожного движения. Так, разметка отстутствовала на отремонтированном участке дороги по улице Вольской от 22 Партсъезда до Каховской, а также на перекрестках с Краснодонской и проспектом Кирова не было нанесена горизонтальная разметка «Пешеходный переход».

Прокуратурой города в адрес руководителя ООО «ИнтерПрайз» было внесено представление об устранении выявленных нарушений.