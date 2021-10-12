В Самаре в кинотеатре КАРО с 14 октября стартует прокат фильма «Вмешательство»

Фильм расскажет о молодой девушке с непростой жизнью

В четверг, 14 октября 2021 года, в Самаре стартует показ фильма Ксении Зуевой «Вмешательство» (18+), который входил в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр-2020». Прокат картины представляет проект КАРО.Арт.

Главная героиня «Вмешательства» – молодая девушка по имени Маша. Она живет на окраине города в неблагополучной семье, заботится о бабушке и младшем брате. Девушка мечтает о семье со своим молодым человеком и строит планы на дальнейшую жизнь. При этом она ничего не знает о своем тяжелом заболевании. Все меняется, когда Маша встречает кардиохирурга Матвея Сергеевича. Он спасает ей жизнь.

Роли в фильме исполнили: Аня Чиповская, Ксения Раппопорт, Павел Попов, Андрис Кейшс, Иван И. Твердовский, Наталья Павленкова, Дарья Екамасова, Михаил Негин и Саджида Попова.

Увидеть картину можно будет в кинотеатре КАРО. Приобрести билеты и узнать расписание сеансов можно здесь.