Пять проблемных домов сдадут в Самаре до конца 2021 года

Новые ЖК введут в эксплуатацию в декабре 2021 года / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре до конца 2021 года сдадут в эксплуатацию пять проблемных объектов. Это дома, которые строят на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской; на перекрестке улиц Матросова и Ставропольской; на улице Запорожской, 22; на улице Демократической и в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой и Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Так, в этом году планируется достроить первую очередь дома на углу Степана Разина и Ленинградской. Что касается второй очереди, то застройщик – ООО «СтройТрест» – сейчас возводит там четвертый этаж.

В декабре 2021 года введут секции 4/2 и 5/3 дома в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой и Чкалова. Застройщик (фирма «Маяк-Стройинвест») заканчивает обустройство фасада и внутреннюю отделку мест общего пользования.

ЖК на улице Запорожской, 21 (ООО «РАДА») уже почти готов. Застройщик подключил дом к сетям водоснабжения и канализации, благоустроил территорию и установил наружное освещение. Срок сдачи – декабрь 2021 года.

К вводу в эксплуатацию готовят также объект на пересечении улиц Матросова и Ставропольской (ООО «Прогресс-Н»). До конца октября там завершат фасадные работы и отделку помещений. Сейчас идет благоустройство территории.

Пятый объект, который планируется сдать в этом году, ЖК на улице Демократической (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 14, 15). Его строит ООО «Конструкторское бюро «Проект: Куйбышев». Основные работы почти завершены, идет благоустройство территории.