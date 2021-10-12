Самарец подал в суд на медицинскую компанию, из-за которой ему пришлось воздерживаться дольше, чем он рассчитывал

Суд удовлетворил иск частично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений и Анастасия (имена героев изменены) о ребенке мечтали давно. Вроде старались, но как-то не получалось. Пара обратилась за помощью к врачам, те выписали целый список анализов.

В частности, Евгению «прописали» довольно недешевые исследования, которые должны были показать, жизнеспособен ли его биоматериал.

Молодой человек обратился в частную клинику, заплатил больше 8 тысяч рублей, но на руки получил результаты двух анализов из трех. «А где остальное?» - удивился он. В медучреждении все проверили и выяснили, что исследование не провели, потому что администратор не отметил его в карточке, которую передали в лабораторию.

Евгений возмутился, ему предложили сдать анализ заново. Он потребовал вернуть ему деньги и 2000 рублей «сверху» в качестве возмещения морального вреда. Клиника предложила снизить сумму до 1000 рублей. Он отказался и обратился в суд.

В исковом заявлении недовольный клиент просил взыскать с медучреждения 137 с небольшим тысяч рублей: 100 тысяч за моральный вред, 23550 за адвоката и 4760 за невыполненный анализ.

- Я занимаюсь спортом, живу с женой активной половой жизнью. А анализы предусматривали 3-дневное воздержание, что далось мне нелегко. Да и сам процесс сдачи биоматериала весьма неприятен, - заявил Евгений в суде.

Представитель клиники лишь плечами пожала: мол, мы вам предлагали другой способ сбора анализа, но вы отказались сами.

Суд, впрочем, встал на сторону недовольно клиента: врач ведь прописал ему определенные процедуры, и фактически проведены они не были по вине клинике. Иск Евгения удовлетворили, но частично. И районный, и областной суды решили, что 9 тысяч рублей за все с него будет достаточно.