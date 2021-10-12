Погода в Самаре с 10 по 20 октября 2021 года: город ждет аномальное тепло

Погода будет прекрасная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномально теплые десять дней в середине октября 2021 года ждут жителей Самарской области. Как рассказали синоптики Приволжского УГМС, во второй декаде второго осеннего месяца температура будет выше нормы на 3,5 градуса. Конечно, это ожидаемые значения, но пока что природа не подводит и радует всех, кто заскучал в сентябре, бабьим летом: с солнцем, ясным небом и высокой температурой воздуха.

На самом деле, даже на этой температуре погода в Самаре с 10 по 15 октября будет совершенно летняя. Температура поднимется до +17 градусов - можно смело отправляться загорать. Если в выходные солнце светило весь день, то сейчас утро начинается в основном с облачной погоды, зато потом небо просветляется и солнце радует готовящихся к зиме жителей региона.

Как отмечают синоптики, сейчас регион находится в западной периферии антициклона, который командовал погодой на прошлой неделе. Погода будет сохраняться теплая и преимущественно сухая. К концу недели по прогнозам также несколько усилится ветер, он будет дуть с юго-востока.