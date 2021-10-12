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Общество12 октября 2021 16:17

В Самаре 24 октября лучшим бизнесменам и общественникам вручат «Золотую козу»

Это награда в области предпринимательской и социальной деятельности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Церемония награждения пройдет 24 октября 2021 года в отеле "7 Авеню"

Церемония награждения пройдет 24 октября 2021 года в отеле "7 Авеню"

В следующее воскресенье, 24 октября 2021 года, в Самаре наградят лауреатов премии «Золотая коза». Торжественная церемония пройдет в пятизвездочном отделе «7 Авеню». «Комсомольская правда – Самара» выступает информационным партнером награды.

«Золотая коза» – главная награда в области предпринимательской, общественной и социальной деятельности. В числе номинантов – успешные бизнесмены, руководители компаний, общественники, политические деятели, благотворительные организации и представители разных сфер бизнеса.

Лауреатов и гостей церемонии ждут яркое шоу-программа от лучших артистов, фуршет и фотозоны. Мероприятие пройдет в формате светского раута.