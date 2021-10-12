Депутаты Самарской губдумы призвали жителей сделать прививку от COVID-19

Руководители фракций думы обратились к самарцам из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: скриншот с видео

Депутаты Самарской губернской думы обратились к жителям региона. Руководители партий призвали самарцев пройти вакцинацию против коронавируса.

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки в регионе стали выявлять более 700 зараженных. Общее число инфицированных перевалило за 113 тысяч человек.

- Вирус быстро мутирует. Все чаще заболевают молодые люди. Появляются тяжелые осложнения среди детей, - отметил руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин.

Также в регионе увеличилось количество госпитализаций. В ковидных госпиталях развернуты более 7 тысяч коек. В течение двух ближайших недель появятся еще 530 мест для пациентов с коронавирусом.

Депутаты призвали самарцев строго соблюдать рекомендации эпидемиологов (носить маски и придерживаться дистанции), а также пройти вакцинацию. Прививка – главная защита от нового вируса.