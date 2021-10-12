Общественный транспорт Самары оснастят рециркуляторами воздуха Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Общественный транспорт Самары оснастят рециркуляторами воздуха. Об том в прямом эфире канала «Россия 24» рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в планах оснащение всего общественного транспорта. В тестовом режиме это уже осуществлено в Тольятти и теперь столица региона будет перенимать опыт автограда.

В городских автобусах в октябре 2021 года будет установлено 432 рециркулятора. Окончательно все автобусы будут оснащены дезинфекторами в ноябре. Также, до конца этой недели рециркуляторами воздуха оснастят все вагоны метрополитена. В трамваях и троллейбусах установят 660 установок по дезинфекции воздуха.

- Мы также прорабатываем вопрос мобилизации автобусов, которые находятся на предприятиях. Чтобы эти транспортные средства помогали справляться с общественными перевозками. Это потребует дополнительной переподготовки водителей, на эту работу уйдет 1.5-2 месяца, но потом это пригодится, - заявил Азаров.

По словам губернатора, помимо рециркуляторов правительство договорилось с рядом крупнейших предприятий региона о смещении рабочих смен, чтобы упростить ситуацию в час пик в общественном транспорте. Муниципалитеты в свою очередь принимают отдельные меры для увеличения количества водителей.