Самарская область вышла на рекордные показатели по модернизации дорог. ФОТО: Правительство Самарской области

Во вторник, 12 октября губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства. Ключевыми вопросами обсуждения стала реализация в Самарской области национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, в 2021 году отремонтировали 114 участков дорого общей протяженностью 400 километров. В том числе 313,36 километров дорог регионального значения, 68,81 километр дорог в Самаре, 18,19 километров в Тольятти.

Отремонтированы дороги Тольятти-Ташелка, Тольятти-Узюково-Димитровград, Тольятти-Хрящевка. В составе автомобильных дорог отремонтировал 15 мостов. До конца года завершится реконструкция дороги Тольятти-Ягодное и ремонт участка Тольятти-Приволжский.

- Мы в последние годы проводим огромный объем работ. Мы вышли действительно на рекордные показатели. Благодарю тружеников дорожной отрасли за качественную работу, министерство транспорта Самарской области — за должный контроль и организацию работы, - отметил Дмитрий Азаров.

На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области в 2021 году было направлено более 15 миллиардов рублей, из них 6,5 миллиардов – из федерального бюджета.