Три главы и три заместителя: что будут делать в Госдуме депутаты от Самарской области

Самарские депутаты заняли кресла в комитетах Госдумы

Депутаты от Самарской области заняли посты в комитетах в Государственной думе РФ. Первое заседание федерального парламента прошло 12 октября 2021 года. Народные избранники обсудили будущую работу и поделили должности в комитетах для того. Трем депутатам от региона достались кресла глав комитетов.

Так Александр Хингштейн возглавит, как и в Думе прошлого созыва комитет по информационной политике, технологиями связи. Обновил свое кресло и Леонид Калашников - он будет заниматься делами СНГ, евразийской интеграции. А Владимир Гутенев будет главенствовать в сфере промышленности и торговли.

Михаил Матвеев, победивший в жесткой выборной схватке героя России Игоря Станкевича, стал заместителем главы комитета по регполитике и местному самоуправлению. В интервью на радио "Комсомольская правда" он рассказывал о своих взглядах в этой сфере.

Статус заместителем достался и Леониду Симановскому, который вошел в комитет по бюджету и налогам, и Владимиру Кошелеву, представлящему в Госдуме ЛДПР. Он будет работать по законам в сфере строительства и ЖКХ.

Виктор Казаков стал членом комитета по МСУ и региональной политике, а Андрей Трифонов и Владимир Плякин из "Новых людей" - комитета по промышленности и торговле.