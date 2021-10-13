Воспитатель из Чапаевска взяла три кредита и отдала мошенникам более 1,5 млн рублей

Женщина поверила "силовику" и осталась без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили очередной факт телефонного мошенничества. На удочку аферистов попалась 55-летняя жительница Чапаевска, которая работает воспитателем в реабилитационном центре. Она лишилась более 1,5 млн рублей.

По данным полицейских, в один из дней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он заявил, что на нее хотят оформить кредит, и предложил выход из ситуации.

- Незнакомец сказал женщине взять кредит и перевести всю сумму на указанные им телефонные номера. В результате она взяла три кредита и перечислила свыше 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Жительница Чапаевска поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Правоохранители призывают самарцев быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают «защитить» деньги с помощью перевода на другие счета.