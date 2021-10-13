В Самаре ФАС заставила бар убрать вывеску с выпивающей Моной Лизой

Владелец заведения нарушил закон о рекламе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре владелец бара у парка имени Юрия Гагарина попал под проверку ФАС. Он привлек внимание надзорного органа своей вывеской – Мона Лиза с кружкой пива в руках и следами пены на губах.

- Мона Лиза употребляется как поэтический символ красивой и загадочной женщины. В данном случае реклама с ее изображением нарушает нормы этики, нравственности и морали, - отмечают в самарском УФАС.

Возникла у сотрудников надзорного ведомства и другая претензия к бару – близкое расположение с парком культуры и отдыха. Соседство с местом, где часто бывают дети, не лучшее решение, по мнению специалистов.

Рекламу бара рассмотрели на заседании экспертного совета при ФАС. Его участники согласились, что она нарушает закон. Владельца заведения обязали убрать вывеску. Он извинился за безответственное отношение к рекламе и снял портрет пьющей Моны Лизы с фасада здания.