Самарские парламентарии рассказали о своих первоочередных задачах

Александр Живайкин отмечает важность народной программы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Президент России Владимир Путин 12 октября прошел встречу с депутатами государственной думы VIII созыва. Он напомнил, что "Единая Россия" шла на выборы с народной программой, сформированной из предложений граждан по всей стране. Глава государства заявил, что все инициативы документа партии должны быть в полном объеме отражены и в бюджете.

Руководитель фракции "ЕР" в Самарской губернской думе Александр Живайкин подтвердил, что сегодня реализации народной программы партии стоит на первом месте. Она же базируется на стратегии лидерства региона.

- В числе приоритетов региональных парламентариев– контроль за исполнением национальных проектов и законотворческая деятельность: создание и совершенствование современного законодательства, отвечающего требованиям времени, - заявил Живайкин.

Депутат также подчеркнул, что очень важным фактором является слаженная работа законодательной и исполнительной ветвей власти, оперативная поддержка губернатора Самарской области. Первоочередной задачей парламентариев будет решение социальных задач и эффективная работа с бюджетом.