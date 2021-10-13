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Общество13 октября 2021 10:55

Фотографов приглашают принять участие в городском конкурсе «Самарский взгляд»

Авторов лучших работ ждут медали и призы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Темами работ могут стать жизнь Самары, ее архитектура, городские события

Темами работ могут стать жизнь Самары, ее архитектура, городские события

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице проходит XII юбилейный открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд». Он посвящен 170-летию Самарской губернии и Году науки и технологий. Его организаторами выступают местное отделение Союза журналистов и мэрия города.

Конкурс продлится до 21 октября 2021 года. Фотоработы будут принимать по следующим номинациям: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Эврика!» и «Спорт».

Победителей каждой номинации ждут дипломы, медали и памятные подарки. Две главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию». Также в рамках конкурса вручат два специальных приза: «Самара-городок» (за фото, иллюстрирующие жизнь Самары) и «Самарский край: штрихи к портрету» (за фото, показывающие особенности жизни региона).

Отметим, что по итогам конкурса организуют фотовыставку. Ее планируют запустить в ноябре 2021 года.