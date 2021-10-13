В Самаре родителям запретили посещать утренники в детсадах

Массовые мероприятия с участием родителей и сторонних лиц в детских садах запрещены Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Самары сообщили в соцсетях, что больше не могут посещать утренники своих чад в детских садах. Они обратились к властям с просьбой разъяснить, почему и на каком основании был введен такой запрет. Ситуацию прояснили в городском департаменте образования.

По словам представителей ведомства, такие требования установлены СП 3.1/2.4.3598-20. Согласно пункту 2.1, запрещается проводить массовые мероприятия с участием различных групп, классов, отрядов. Также нельзя приглашать на них людей из других организаций.

- Таким образом, все мероприятия в детских садах должны проходить без приглашения родителей и без объединения групповых ячеек, - отметили в Депобре.

Напомним, ранее в школах Самары ввели дистанционное обучение. На удаленку отправили учеников 6-10 классов. Ограничения затронули и учреждения дополнительного образования. Кроме того, в регионе запретили проведение массовых спортивных мероприятий среди детей. Причина – рост заболеваемости коронавирусом в возрастной группе до 18 лет.