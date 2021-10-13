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Общество13 октября 2021 12:08

В Самарской области на месте сгоревшего леса посадили 20 тысяч сосен

Эта мера должна смягчить последствия изменения климата
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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На призыв сажать лес откликнулись люди разных возрастов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

На призыв сажать лес откликнулись люди разных возрастов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области на месте сгоревшего леса посадили 20 тысяч сосен. Акция прошла 9 октября в Кинельском районе в рамках всероссийской кампании «Леса для климата», ее организатором выступил РусКлиматФонд.

В акции приняли участие сотня неравнодушных волонтеров. Они восстановили участок Красноармейского сосняка, погибшего от сильного пожара еще в 2006 году. Сперва экоактивисты прошли подробный инструктаж от специалистов лесной службы, а после посадили в землю 20 тысяч саженцев сосны обыкновенной.

- Отрадно, что на призыв посадить лес откликнулись люди самого разного возраста – от школьников до пенсионеров, - отметил мастер леса Кинельского лесничества Юрий Растопшин. – Их объединяет одна идея — сделать нашу планету прекраснее и зеленее! Посадка леса должна смягчить последствия изменения климата.

Всего в рамках программы запланировано посадить этой осенью около 80 тысяч саженцев сосны в разных регионах. По 20 тысяч маленьких сосенок появится в Якутии, в Нижегородской и Самарской областях, по 10 тысяч – в Московской и Челябинской областях.