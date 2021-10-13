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Общество13 октября 2021 13:22

В Самарской области выросли цены на картофель

За неделю этот овощ подорожал на 7,73%
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Цены на картофель за неделю поднялись почти на три рубля

Цены на картофель за неделю поднялись почти на три рубля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Самарастат представил недельный отчет об индексах потребительских цен на товары и услуги. Согласно документу, в регионе выросли цены на ряд продуктов. В частности, на картофель.

Так, с 14 по 20 сентября средняя цена за килограмм картофеля составляла 36,19 руб., с 21 по 27 сентября – уже 36,87 рублей. А вот с 28 сентября по 4 октября средняя стоимость за килограмм картофеля подскочила до 39,72 руб. Рост составил 7,73%.

Отметим, что за неделю в Самарской области выросли цены и на другие товары. К примеру, подорожали яйца, макароны, крупа, огурцы, помидоры, морковь. Увеличение произошло от нескольких копеек до рублей.