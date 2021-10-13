В Тольятти экс-полицейского будут судить за получение более 1 млн рублей от торговцев рынка

Экс-полицейский получал незаконные вознаграждения с февраля 2017-го по декабрь 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти скоро предстанет перед судом бывший полицейский. Его обвиняют в систематическом получении взяток и препятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Известно, что правоохранитель трудился в отделении по исполнению административного законодательства. По версии следствия, он с февраля 2017-го по декабрь 2020 года получил 19 взяток от торговцев одного из городских рынков. Общая сумма составила более 1 млн рублей. За эти деньги экс-полицейский обещал не проводить проверки и не привлекать предпринимателей-нарушителей к ответственности.

Был у обвиняемого и еще один способ заработка. Следователи установили, что в феврале 2017 года мужчина потребовал от директора фирмы по продаже автозапчастей 2 тысячи рублей ежемесячно. Деньги полагались за общее покровительство. За три с половиной года вымогатель получил от предпринимателя около 70 тысяч рублей. При этом он ограничил право компании на самостоятельную хозяйственную деятельность.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области задержали правоохранителя в декабре 2020 года. Его поймали на «горячем» - при получении очередной взятки. Скоро мужчина окажется на скамье подсудимых. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в суд.