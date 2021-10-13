Не говори «прощай»: 5 простых советов, как улучшить работоспособность телефона

Прошерстите свой телефон «от» и «до» и смело удаляйте те приложения, в которые вы не заглядывали больше месяца или вообще с момента их установки.

Вы все чаще раздражаетесь на него: и приложения он открывает медленно, и загрузка даже небольших файлов занимает минуты, а заказать такси или доставку еды – это уже целая отдельная история. Что делать? Не переживать и следовать советам от эксперта Билайн Алексея Верещагина, которые точно помогут вернуть ваши отношения с гаджетом в мирное русло.

Но прежде, необходимо понять, в чем причина возникающих проблем. В том случае, если у вашего смартфона есть электрические или механические повреждения, то лучше отнести его в ремонт, чтобы специалисты разобрались, в чем там дело. Если же подобных повреждений – нет, то «торможение» телефона, скорее всего, связано с неоптимальным распределением нагрузки на память и процессор устройства.

Как действовать в этой ситуации?

Совет первый – чистим память смартфона

Прошерстите свой телефон «от» и «до» и смело удаляйте те приложения, в которые вы не заглядывали больше месяца или вообще с момента их установки. Практически во всех современных смартфонах есть статистика использования приложений, которая точно пригодится вам в этом деле. А еще зачастую в телефонах бывает встроена функция оптимизации памяти.

Совет второй – стараемся использовать приложения без рекламы

Помните, что любая анимация или движение на экране – это дополнительная нагрузка на ваш смартфон, которая может привести к нехватке ресурсов процессора для полезной работы. Поэтому лучше выбирать и скачивать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации.

Совет третий – «готовим запасы»

Эксперты советуют всегда держать свободными не менее 500–700 Мб памяти. При меньших показателях начинается дефицит рабочего пространства, и ваши смартфоны, как следствие, начинают делать больше ошибок и тратить больше времени на рядовые операции.

Совет четвертый – расставляем приоритеты

Как правило, такие функции смартфона, как Wi-Fi,GPS и мобильный интернет, занимают большую часть работы процессора. Если вы найдете территорию с хорошим радиопокрытием или время от времени будете отключать некоторые из этих функций, в которых сейчас не нуждаетесь, то ваш телефон точно это оценит и не останется в долгу перед вами. А еще как бонус – сэкономите заряд батареи.

Совет пятый – на крайний случай

Когда кажется, что все способы уже перепробованы, но телефон все еще продолжает огорчать вас, можно решиться на серьезные меры – сбросить все настройки гаджета до заводских значений. Да, неприятно, но, поверьте, эффективно.

Здорово и полезно, когда одно приложение заменяет сразу несколько. Например, мобильное приложение «Мой Билайн» может стать отличным инструментом в цифровом мире. Здесь абоненты могут не только управлять своим тарифом и контролировать расходы на связь, но и могут приобрести SIM или eSIM*, выбрать номер и оформить доставку, воспользоваться эксклюзивными предложениями от оператора и партнеров.

А еще в приложении «Мой Билайн» можно объединить номера всех членов семьи и все девайсы от умных часов до планшета в рамках одного тарифа линейки «Близкие люди». Приложение позволит подключить до 5 дополнительных номеров и делиться с ними пакетами минут, SMS и интернета, управлять всеми услугами без визита в офис и в несколько кликов оплачивать только один счет.

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*eSIM — виртуальная SIM-карта. eSim доступна не на всех устройствах, проверить доступность можно в описании производителя.