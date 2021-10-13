Будут чистить реку от водорослей и ила: в Волгу выпустили 44 тысячи мальков толстолобика

В Волге разом стало на 44 тысячи толстолобиков больше Фото: Ольга НОВИКОВА

11 октября в воду Куйбышевского водохранилища под Ульяновском выпустили 44 тысячи мальков толстолобика. Акция прошла по инициативе завода «Тольяттикаучук» - таким образом предприятие компенсирует наносимый природе ущерб и заботится об окружающей среде.

Волжские воды пополнились сразу 44 тысячами мальков. Вес каждого – до 44 грамм. Эксперты уверяют, что такие малыши лучше всего переносят смену места жительства и проще приспосабливаются к новым условиям. Время выпуска также выбрано не случайно – именно осенью условия для этого наиболее благоприятны: температура воздуха и температура воды одинаковые, рыба проще переносит перевозку и переселение на новое место обитания, а кроме того, у мальков остается время, чтобы найти подходяще место для зимовки.

- Рыбу в Волгу мы выпускаем каждый год, это компенсация ущерба водным ресурсам, которое наносит наше предприятие, когда забирает воду из реки для технологических нужд, - пояснила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ООО «Тольяттикаучук» Анна Климина. – Мы прорабатываем вопросы технологического перевооружения, чтобы снизить этот объем, но пока ежегодно забираем из реки около 65-70 миллионов кубометров воды. Размер ущерба ежегодно рассчитывает Росрыболовство и сообщает нам, сколько рыбы, каких пород и где нужно выпустить. В этом году нам определили место выпуска под Ульяновском. Всего мы должны выпустить около 200 тысяч мальков стерляди и толстолобика, а в среднем ежегодно выпускаем 3-5 тонн рыбы.

Как пояснил начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области СТУ Федерального агентства по рыболовству Азат Мухаметшин, все выпуски контролируются, а рыбхозы подходят к делу ответственно и поставляют качественных мальков, у которых высокие шансы на приживаемость.

И действительно, практически все выпущенные мальки бодро устремились в речную воду, и теперь будут выполнять важную функцию, очищая речное дно от водорослей и ила.