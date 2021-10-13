В Тольятти вор-неудачник украл у прохожего кнопочный телефон, а свой смартфон обронил при побеге

Сейчас грабитель ждет приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов задержали подозреваемого в совершении грабежа с применением насилия. 30-летний мужчина избил и ограбил сидевшего на лавочке во дворе местного жителя, а во время побега с места преступления, выронил из кармана свой смартфон.

К полицейским обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что его ограбили возле подъезда своего дома. Потерпевший сидел на лавочке, когда к нему подошел нетрезвый мужчина и попросил закурить. В процессе общения прохожий ударил потерпевшего по лицу, вырвал у него из рук кнопочный телефон и убежал в неизвестном направлении.

- Во время оперативных мероприятий на месте происшествия, полицейские обнаружили на газоне телефон. Предположив, что его обронил, убегая, злоумышленник, сотрудники полиции определили владельца смартфона. Им оказался ранее судимый за мошенничество 30-летний житель Тольятти, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска за несколько часов установили местонахождение подозреваемого. На опросе в отделении полиции задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что разглядев, что украденный телефон был устаревшей модели, выбросил его в мусорный бак.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по части 2 статья 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». В настоящее время молодой человек находится под стражей и ждет приговора суда.