В Самаре отправили в колонию женщину, которая ударила ножом домашнего тирана

Женщина чистила картошку, когда к ней подошел муж и начал избивать ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена У.(имена героев изменены) оказалась на скамье подсудимых по обвинению в покушении на убийство собственного мужа. И хотя и она, и муж говорили о том, что он ее до этого весь вечер избивал, приговор в этом деле лишь один.

- В середине марта Лена пришла ко мне в гости в слезах, жаловалась что муж «загулял». Мы с ней выпили немного. Утром следующего дня приехал ее Леша, они поругались из-за того, что он несколько дней не ночевал дома. Он уехал на работу, она – домой, - вспоминала позже подруга семьи Людмила.

А вечером того же дня ей опять позвонила Лена и сказала: помоги, я Лешу ножом ударила, не знаю, что делать.

Позже, уже во время следствия выяснится: Алексей домой пришел недовольный всем на свете. Ужин не готов, квартира не убрана. Он ударил жену раз, другой, третий. Потом ушел в зал, а она встала к плите.

- Я чистила картошку маленьким ножом, когда он подошел, выхватил нож и снова начал меня бить, - объясняла следователям Елена. – Я схватила с магнитной доски другой нож. Хотела его напугать, а получилось так, что ударила его ножом в шею. Не знаю, как это получилось. Я хотела ему помочь, но он меня оттолкнул, надел куртку и вышел в подъезд.

- Я вышел в подъезд, потому испугался ее - она ж убить меня могла, - возмущался Алексей. – Да, у нас была перепалка, ну ударил я ее пару раз в область груди, потом по плечу. Когда она нож схватила, я замахнулся еще раз, чтоб ее ударить, а она мне его в шею воткнула, представляете? Смотрит на меня и дрожит. Тут я испугался и ушел, вызвал полицию и «Скорую помощь».

Елена говорила в суде, что после всего этого сама попала в больницу с сотрясением мозга. Но следствие не посчитало нужным приобщить к делу эти сведения.

Тем не менее, гособвинитель просила суд переквалифицировать суд обвинения с покушения на убийство на причинение тяжких телесных повреждений.

Суд согласился с этим, Елену признали виновной по чуть более мягкой статье, чем ей вменялась следствием. Ее приговорили к 2 годам колонии общего режима. Самарский областной суд это решение оставил в силе.

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