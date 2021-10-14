Тольяттинский «Акрон» обыграл «Аланию» в ФНЛ

«Акрон» поднялся на 8 место в турнирной таблице ФНЛ.

Тольяттинский «Акрон» обыграл одного из лидеров Футбольной национальной лиги владикавказскую «Аланию». Матч 17 тура ФНЛ проходил в Жигулевске и закончился со счетом 2:1.

Счет на 12 минуте поединка открыли гости. Отличился Давид Кобесов. Дмитрий Ефремов на 66 минуте встречи счет сравнял, а победу тольяттинцам принес гол Ильи Зуева. Забил Зуев на 90 минуте, спустя минуту после появления на поле.

После 17 туров тольяттинцы поднялись на 8 место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком». Матч пройдет в воскресенье, 17 октября.