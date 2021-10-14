В Самарской области COVID-19 подтвержден у 2500 обучающихся

На удаленку отправили около 4000 тысяч классов школ и более 60 групп техникумов и колледжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус подтвержден у 2500 обучающихся Самарской области. Сейчас на дистанционке находятся около 4 тысяч классов школ и более 60 групп техникумов и колледжей. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

- Ситуация с коронавирусом осложняется тем, что наступил сезон ОРВИ и гриппа. Чтобы остановить распространение инфекций, учеников перевели на дистанционное обучение, - отметили в ведомстве.

Обучающихся отправили на удаленку, чтобы они побыли дома и не контактировали друг с другом. Поэтому в этот период не стоит посещать ТЦ и людные места, устраивать прогулки с друзьями – здесь тоже можно подхватить COVID-19. Представители Минобрнауки попросили родителей объяснить детям, как важно сейчас побыть дома.