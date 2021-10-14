В Самарской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

ЗА неделю в регионе подхватили грипп или ОРВИ 28 318 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 4 по 10 октября 2021 года выявили 28 318 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 12 976. Эпидемиологический порог превышен: среди людей в возрасте от 15 лет и старше – на 63,32%, среди совокупного населения – на 73,77%.

- В других возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога: от 0 до 2 лет – на 52,27%, от 3 до 6 лет на 34,27%, от 7 до 14 лет – на 27,55%, - сообщили в ведомстве.

Сейчас в регионе циркулируют аденовирусная инфекция и парагрипп. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что главное средство борьбы с ОРВИ и гриппом – вакцинация. В первую очередь прививки нужно сделать детям (начиная с 6 месяцев), беременным, людям с хроническими заболеваниями, а также медработникам, учителям, студентам, сотрудникам сферы обслуживания и транспортных предприятий.