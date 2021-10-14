В самарских вузах предложили открыть мобильные пункты вакцинации против COVID-19

До 1 ноября 2021 года в регионе должны привить 80% студентов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В университетах Самарской области могут открыть мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Такая возможность обсуждалась в среду, 13 октября, на заседании совета ректоров вузов региона.
В губернии продолжает расти заболеваемость COVID-19. В последнее время ежедневно фиксируют более 700 новых случаев заражения. Главная цель сейчас – увеличение темпов вакцинации, в том числе среди студентов.
- Мы поставили перед ректорами задачу – до 1 ноября достичь тех цифр, которые нам необходимы. 80% должно быть привитых людей. Тогда эпидобстановка станет гораздо спокойнее, - отметил спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников.
Напомним, в регионе решили открыть специальные пункты вакцинации для иностранных студентов. Тем, у кого нет полиса ОМС, придется заплатить за прививку 1400 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области открылись пункты вакцинации от коронавируса для иностранцев
Прививки для иностранных граждан будут платными (подробности)