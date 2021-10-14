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Здоровье14 октября 2021 12:25

Новый антирекорд: за сутки в Самарской области заразились 754 жителя

Коронавирус 14 октября 2021 года выявили у 754 жителей Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 114 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 114 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19. По данным на четверг, 14 октября 2021 года, заразились еще 754 человека. Общее число случаев достигло 114 554, сообщает оперштаб.

Выросло и число тех, кто закончил лечение. За сутки выписались по выздоровлению 456 человек. За все время – 90 693.

Есть и те, кто не смог победить болезнь. Скончались еще 30 пациентов. С начала пандемии в Самарской области зарегистрировали уже 4 216 летальных случаев.

Напомним, из-за роста заболеваемости КВИ в регионе вводят новые ограничения: школьников переводят на дистанционку, социальные карты пенсионеров, которые все еще не привились, начали блокировать. Кроме того, запрещены массовые спортивные мероприятия среди детей.