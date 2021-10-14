Самарская компания ОДК представила технологии изготовления деталей на основе 3D-печати

В ОДК осваивают новые способы производства

Компания ОДК приняла участие в международной конференции, которая состоялась во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ).

Самарская компания представила свои разработки в области аддитивных технологий. Это способ изготовления детали при помощи 3D-печати с послойным наращиванием компонентов.

Самарское предприятие работает совместно с научно-исследовательским институтом и занимается изготовлением деталей с применением данного типа технологий.

Также при помощи 3D-печати создана деталь для камеры сгорания двигателя ПД-14. Производственный цикл составляет шесть дней и позволяет получить высококачественное изделие.

Участники конференции отметили, что необходимо внедрить программу по развитию описанных технологий и внедрение подобных принципов работы в серийное производство.