В фудтех-акселераторе Самарской области примут участие 36 стартапов

Разработки протестируют на крупных предприятиях

В Самарской области продолжается реализация программы Foodtech Russia Accelerator. С помощью нее стартапы и бизнес могут напрямую предложить свой продукт теп-менеджерам корпораций. Один из организаторов проекта – министерство экономического развития и инвестиций региона.

- Foodtech Russia Accelerator – отличная возможность для разработчиков заявить о своей идее, а для индустриальных партнеров – внедрить передовые технологические решения. Мы привлекаем инновационные разработки со всей страны и ближнего зарубежья в Самарскую область, чтобы помочь нашим крупным компаниям успешно развиваться на благо региона, - отметил глава ведомства Дмитрий Богданов.

Для участия в программе подали 278 заявок из 60 городов России, Туркменистана, Казахстана, Беларуси. Больше всего заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга. Эксперты изучили работы и допустили 36 стартапов. Среди проектов: еда будущего и новые продукты, цифровизация общепита, производство БАДов, суперфудов, пищевых добавок и многое другое.

Задача тех, кто продолжит работу в акселераторе, – обсудить свои задумки с представителями корпораций-партнеров и рассчитать экономическое обоснование. Следующий этап – тестовое внедрение стартапа. Результаты этой работы станут известны в декабре.