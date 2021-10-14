Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев попал в сферу интересов «Спартака»

Ломаев перешел в «Крылья» летом прошлого года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев интересен московскому «Спартаку». Красно-белые рассматривают 22-летнего голкипера как усиление вратарской линии, утверждает metaratings.ru.

Иван Ломаев уже прокомментировал интерес со стороны «Спартака». По его словам, он впервые об этом слышит.

- Ничего не могу сказать, первый раз от вас слышу эту информацию. Даже если интерес есть, ничего об этом не знаю. Мое дело сейчас – тренироваться на максимум и играть, все, - сказал Ломаев.

Вратарь «Крыльев» также заявил, что он спокойно относится к слухам об интересе со стороны разных клубов и что сейчас сконцентрирован на предстоящей игре с «Нижним Новгородом».

Матч «Крыльев» и «Нижнего Новгорода» пройдет в воскресенье, 17 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена».