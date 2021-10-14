Самарцы пожаловались на исчезновение кондукторов в автобусах в октябре 2021 года

Пассажиров теперь обилечивают водители / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

Жители Самары заметили, что в некоторых автобусах пропали кондукторы. Пассажиров теперь обилечивают водители, что отнимает много времени.

- На маршруте автобуса № 52 убрали кондукторов. Водитель пускает пассажиров только через переднюю дверь. Обилечивает на каждой остановке сам. Это отнимает время, а потом огромный автобус гонит, как такси! – возмущаются в соцсетях самарцы.

По словам горожан, похожая ситуация сложилась и в автобусах маршрута № 47. Они обратились к властям с просьбой разобраться.

Напомним, ранее жители Самары пожаловались, что общественный транспорт стал ходить реже, увеличился интервал движения. В ответ на это представители дептранса сообщили, что из-за коронавируса у перевозчиков наблюдается дефицит кадров. К примеру, в «СамараАвтоГазе» находятся на больничном более 100 водителей и кондукторов, а в МП «ТТУ» – около 160 сотрудников.