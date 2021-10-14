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Происшествия14 октября 2021 15:09

Лесной пожар площадью более 4 га вспыхнул в Тольятти 14 октября 2021 года

Сотрудники МЧС уже локализовали возгорание
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте работают более 30 человек и 13 спецмашин

На месте работают более 30 человек и 13 спецмашин

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем в четверг, 14 октября 2021 года, в 53-м квартале Тольяттинского городского лесничества вспыхнул пожар. В районе улицы Баныкина загорелись валежник и сухая трава.

- Сообщение о лесном низовом пожаре в Центральном районе Тольятти поступило в 11:55. В 13:27 возгорание было локализовано. Площадь, пройденная огнем, составила 4,2 га, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило валежник и сухую траву / Фото: прокуратура Самарской области

Пламя охватило валежник и сухую траву / Фото: прокуратура Самарской области

Сейчас на месте работают 31 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 сотрудник и 6 спецмашин. Они делают все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

Известно, что происшествие обошлось без пострадавших. Начата доследственная проверка. Прокуратура взяла на контроль ее ход.