Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской переписи населения с 15 октября 2021 года

Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года

В пятницу, 15 октября 2021 года, в России стартует перепись населения, которая продлиться до 14 ноября 2021 года. Жителей Самарской области независимо от гражданства приглашают принять участие в переписи.

Пройти перепись можно тремя способами – на портале «Госуслуги», на переписном участке или дождаться переписчика на дому.

На «Госулугах» перепись будет доступна с 15 октября по 8 ноября 2021 года. С одной учетной записи в любое время можно переписать как себя, так и членов своей семьи. После прохождения опроса участник получит QR-код, подтверждающий участие в переписи.

Переписные участки будут работать с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Адреса переписных участков, а также МФЦ, можно посмотреть по ссылке. Переписчики будут проводить поквартирные обходы с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

Интересующие вопросы о переписи можно задать по номеру 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00. «Горячая линия», а также по телефону региональной линии 8 (846) 263-89-92 с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 20.00 в выходные.