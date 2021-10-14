Самарцы стали слушать музыку чаще других жителей России

Компания МТС проанализировала статистику потребления цифровых развлекательных сервисов в Самарской области в 2021 году. По данным МТС, среди жителей Самарской области доля подключений музыкальных сервисов выше, чем по России в целом, а самым популярной развлекательной подпиской являются онлайн-кинотеатры.

Согласно статистике оператора, пик подключений подписок на музыку и онлайн-кино пришелся на апрель и май – традиционное начало дачного сезона, когда большинство самарцев начинают проводить выходные вне дома и при этом не готовы отказываться от привычных развлечений. Кроме того, с началом летнего сезона жители Самарской области стали проводить на треть больше времени в социальных сетях – увеличилось количество интересного контента из путешествий и коротких поездок, которым пользователи чаще делились со своими подписчиками.

Абоненты МТС в Самарской области активно пользуются дополнительными развлекательными сервисами, которые либо уже входят в базовый тариф, либо активируются отдельно по сниженной цене. При этом вторым по популярности после сервиса MTS Music является онлайн-кинотеатр KION, а среди подписок на телеком-услуги лидируют «безлимиты» на мессенджеры и социальные сети.

Базой для исследования в Самарской области послужили данные по подключению и использованию НЕТАРИФа – единой подписки МТС на услуги связи и развлекательные сервисы. Абоненты НЕТАРИФа могут сами выбирать и комбинировать любые наборы телеком-услуг: гигабайты для мобильного интернета, минуты для разговоров, количество SMS, а также подписки для любителей книг, кино и музыки, особые опции для общения и развлечений в интернете, при этом чем больше опций абонент подключает, тем ниже цена на каждую из них.