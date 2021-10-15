Певица из Самарской области попала в финал детского Евровидения

Юли Гаврилова уже не новичок на ТВ Фото: Личный архив

Юная певиа из села Кинель-Черкассы Юлия Гаврилова попала в топ-10 претендентов на победу в конкурсе "Детское Евровидение - 2021". Национальный финал конкурса пройдет 30 октября 2021 года в 19.00. Посмотреть его можно будет на телеканале "Карусель". Юная звездочка из Самарской области же не первый раз мелькает на федеральном канале. Она участвовала в проекте "Голос.Дети", в интенсиве "Утренняя звезда". И вот теперь добралась до новых вершин.

- Мои друзья! Я в финале Евровидения ! Спасибо за Вашу поддержку!!! Буду стараться не подвести Вас! Всем счастья и удачи! - написала Юля.

Сейчас девушке предстоит серьезная подготовка. Поклонники желают ей удачи и обещают болеть изо всех сил. В полуфинале девушка спела авторскую песню "Мое имя - любовь".

Финалист национального этапа отправится в Париж, где будет состязаться с молодыми артистами из 19 стран. Участвуют в детском Евровидении исполнители от 9 до 14 лет. Жюри оценивает творчество - исполнительн должен быть автором или слов, или музыки к песне.