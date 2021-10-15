В Самарской области в выходные 15-17 октября 2021 года погода будет теплой, но пасмурной

В выходные будет облачно с прояснениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области на выходных 15-17 октября 2021 года. По прогнозу, погода будет теплой, но пасмурной и без существенных осадков.

В пятницу, 15 октября 2021 года, в регионе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах +12…+17 градусов. Ночью температура понизится и составит -1…+4 градусов.

16 октября, в субботу, в Самаре будет переменная облачность. Синоптики не обещают дождей в этот день. Температура воздуха не поднимется выше +14 градусов днем, а ночью будет держаться в пределах -1…+4 градусов.

В воскресенье, по прогнозу синоптиков, местами по области могут пройти небольшие дожди. Воздух прогреется до +16 градусов.