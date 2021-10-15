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Общество15 октября 2021 9:53

«Т Плюс» выбрали лучших электромонтеров в 2021 году

В тройку лучших вошли сотрудники Оренбургского, Свердловского и Пермского филиалов компании
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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"Т Плюс" подвели итоги конкурса "Лучший по профессии"

"Т Плюс" подвели итоги конкурса "Лучший по профессии"

ПАО «Т Плюс» определило лучших дежурных электромонтеров в 2021 году. В тройку лучших вошли Оренбургского, Свердловского и Пермского филиалов компании.

В соревновании «Лучший по профессии» участвовали 11 сотрудников. Каждый из них прошел пять этапов, где они демонстрировали свой профессионализм и навыки в специализации. Жюри конкурса оценивало знания технической документации, правил проведения ремонтов, оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и ликвидации аварийных ситуаций.

Одним из самых сложных испытаний по мнению участников стал этап оказания первой доврачебной помощи. Условия на этом этапе были максимально приближены к реальным: в испытании были задействованы статисты, использовалось шумовое воздействие.

В результате победу одержали трое участников - электромонтер Оренбургского филиала Илья Овчинников занял первое место, Максим Емельянов из Свердловской области на втором месте и третье место занял электромонтер Никита Горбунов из Перми.