«Т Плюс» выбрали лучших электромонтеров в 2021 году

"Т Плюс" подвели итоги конкурса "Лучший по профессии"

ПАО «Т Плюс» определило лучших дежурных электромонтеров в 2021 году. В тройку лучших вошли Оренбургского, Свердловского и Пермского филиалов компании.

В соревновании «Лучший по профессии» участвовали 11 сотрудников. Каждый из них прошел пять этапов, где они демонстрировали свой профессионализм и навыки в специализации. Жюри конкурса оценивало знания технической документации, правил проведения ремонтов, оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и ликвидации аварийных ситуаций.

Одним из самых сложных испытаний по мнению участников стал этап оказания первой доврачебной помощи. Условия на этом этапе были максимально приближены к реальным: в испытании были задействованы статисты, использовалось шумовое воздействие.

В результате победу одержали трое участников - электромонтер Оренбургского филиала Илья Овчинников занял первое место, Максим Емельянов из Свердловской области на втором месте и третье место занял электромонтер Никита Горбунов из Перми.