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Общество15 октября 2021 10:18

В Самаре временно перенесли остановку «15-й микрорайон»

Это связано с ремонтом отстойно-разворотной площадки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы № 23 и 268 будут останавливаться в другом месте

Автобусы № 23 и 268 будут останавливаться в другом месте

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре временно перенесли остановку общественного транспорта «15-й микрорайон». Это связано с работами по ремонту отстойно-разворотной площадки, сообщили в твиттере представители дептранса.

По информации ведомства, пока автобусы № 23 и 268 будут забирать пассажиров с другого места. Под временную посадку определили площадку напротив дома № 491 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, ранее в Самаре перенесли еще одну остановку. Речь идет о той, что была на улице Ново-Вокзальной. Она «переехала» на Московское шоссе. Теперь автобусы № 55 останавливаются после поворота на главную магистраль города.